OM gaat in beroep tegen vonnis in zaak Almelose kruisboogschutter Kenzo K.

Het OM had eerder 22 jaar celstraf met tbs dwangverpleging geëist tegen de Almeloër. De rechtbank nam het advies van de psychologen en de psychiaters van het Pieter Baan Centrum over dat K. volledig ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van het misdrijf en hield het bij tbs met dwangverpleging. Dat leidde in de rechtbank in Almelo tot emotionele taferelen bij de nabestaanden.

Afschuwelijk misdrijf

Kenzo K. zou zijn buurvrouw Zonund Kardanakyan (70) en haar nichtje Maral Dermovsesian (52) op vrijdag 17 september 2021 met tientallen messteken om het leven hebben gebracht. Ook schoot hij met een kruisboog op toegesnelde hulpverleners en een verpleegster die in de woning van Zonund aanwezig was ten tijde van de moorden. Hij werd uiteindelijk door een lid van een speciaal arrestatieteam met een schot in de borst uitgeschakeld.

Dat het OM nu in hoger beroep gaat is volgens advocaat Janbart Kalk van Kenzo K. een enorme tegenvaller. „In onze ogen was het vonnis van de rechtbank er een die recht deed aan de hele strafzaak”, zegt Kalk desgevraagd. „Het is een goed onderbouwd vonnis, maar ik denk dat het OM de oren teveel laat hangen naar de benadeelde partijen.”

Doodslag in plaats van moord

Van moord is geen sprake, oordeelden de rechters. Anders dan het Openbaar Ministerie concludeert de rechtbank dat het dossier geen bewijs bevat dat K. van plan was om de beide vrouwen om het leven te brengen. Door zijn psychose kon hij op dat moment ook niet nadenken over wat hij aan het doen was. Wel is K. schuldig aan het doden van beide vrouwen, in juridische termen: doodslag.

Strijd tegen windmolens

Kalk somt op dat als het OM haar zin krijgt, Kenzo K. eerst 20 jaar gevangenisstraf uit moet zitten voor hij aan de behandeling kan beginnen die hem is opgelegd. „Ik vrees dat het hoger beroep, dat in mijn ogen vooral het strijden tegen windmolens is, een opschortende werking heeft voor de behandeling die Kenzo nodig heeft. Als hij straks 50 is en dan pas behandeld kan worden, dan schieten we ons doel voorbij.”

