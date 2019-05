OM: Nieuw dna-bewijs in viervoudige moord Enschede waarbij Arnhemmer werd doodgeschoten

‘Geen enkel bewijs’

‘Waslijst aan bewijs’

Het Openbaar Ministerie sprak van losse flodders. “Er is een waslijst aan bewijs”. Volgen het OM is er op videobeeld te zien dat Dejan A. iets uit de auto pakte dat heel goed dat schoonmaakmiddel kan zijn. “We doen nu onderzoek wat de invloed is geweest van dat schoonmaakmiddel op de sporen.”

Het OM zegt dat ze wachten op veel aanvullend onderzoek van met name het NFI. “We zijn in afwachting van het onderzoek naar de schotbanen. Maar ook de bloedsporen-analyse. Die laatste is weer nodig om gerichter dna-onderzoek te doen op de kleding van de slachtoffers.”

Mexicaans drugskartel

De verdediging van de verdachten zag in dat verhaal veel aanknopingspunten, die hun cliënten kunnen vrijspreken. Onder andere is er op een huls in het moordpand een dna-spoor gevonden van een vrouw. “Geen van de verdachten is vrouw. Maar in dat verhaal komt voor het eerste een Venezolaanse vrouw in beeld. Dat is toch opvallend.”