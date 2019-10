OM sleept onbewust weduwe van vermoorde Enschedeër voor de rechter

ENSCHEDE - Het OM vervolgt een vrouw zonder te weten dat ze de weduwe is van een moordslachtoffer. Na twee jaar wordt ze voor de rechter gesleept, in een zaak waarin haar doodgeschoten man ook verdachte was. Ze wordt vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. „Het OM moet zich kapot schamen. Waar is de menselijke maat?”

De politierechter in Almelo heeft Thi D. (41) uit Enschede vrijdag vrijgesproken in een hennepzaak. Volgens de rechter is niet bewezen dat ze wist van een zak wiet in haar kelder, en spullen voor een wietplantage op zolder. De spullen werden in april 2017 gevonden en waren van haar man. Die man is Tuan Nguyen, een van de slachtoffers van de viervoudige moord in Enschede. Hij was aanvankelijk hoofdverdachte in deze zaak, maar na zijn dood verlegde justitie de aandacht naar zijn echtgenote.

‘OM wist het niet’

Het OM vervolgde de vrouw zonder te weten dat D. en Nguyen een echtpaar waren, bleek vrijdag tijdens de zitting. „Tot mijn verbazing wist het OM tot enkele dagen geleden niet dat de echtgenoot van mijn cliënt vorig jaar in Enschede vermoord is", zei advocaat Umut Ural, die D. bijstond. „Bij het zien van dit dossier dacht ik al ‘waar is de menselijke maat van het OM'. Het gaat om een oude zaak, er is geen sprankje bewijs, en de zaak is gericht tegen een vrouw die veel belangrijkere dingen aan haar hoofd heeft. Het OM moet zich kapot schamen.”

Gescheiden trajecten

Hoewel Nguyen op het moment van de moord verdachte was in deze zaak, laat het OM via een woordvoerder weten het niet vreemd te vinden dat de link tussen hem en D. niet werd gelegd. ‘Deze zaak staat helemaal los van de viervoudige moord. Het zijn volledig gescheiden trajecten en onderzoeken.’ Dat de officier van justitie pas enkele dagen op de hoogte was, wordt ontkend. ‘Ze was op de hoogte sinds september, toen de zaak op zitting zou komen maar werd aangehouden.’

Voor de vrouw werd vrijgesproken, vroeg de officier van justitie ook al om haar niet te straffen wegens gebrek aan bewijs. Waarom is de zaak dan niet vooraf ingetrokken? ‘Het OM was van mening dat er voldoende aanknopingspunten in het dossier waren om de zaak voor de rechter te laten komen. Op zitting vandaag zijn bij de officier echter dusdanig sterke twijfels ontstaan, dat zij gemeend heeft vrijspraak te moeten eisen.’

„Onzin", aldus advocaat Ural. „Mijn cliënt heeft op zitting precies verklaard wat ze eerder ook al aan de politie vertelde. Er zat al niks in het dossier.”