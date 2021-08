Oma Jolande krijgt twee kleinkinderen binnen 20 minuten en helpt zelf bij de geboorte

Zorgen over gezichts­her­ken­ning bij uitvinder Raymond Veldhuis zelf: vooringeno­men­heid ligt op de loer

24 augustus ENSCHEDE - Net nu hij zich echt zorgen begint te maken over het gebruik van uitvindingen uit zijn vakgebied moet hij met pensioen. Raymond Veldhuis is hoogleraar biometrie en gezichtsherkenning. „Het is een handig middel voor toegangscontrole, maar misbruik ligt op de loer.”