Omgekeerde vlaggen in Overijssel verwijderd vanwege gevaar voor loslaten, Gelderland al bezig

Omgekeerde vlaggen langs provinciale wegen worden vanaf vandaag verwijderd door de provincie Overijssel. Reden is dat steeds meer vlaggen losraken. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren in het verkeer. Zeker nu de herfst weer begint. Gelderland begon eerder al met verwijderen.

Het Gelderse bestuur wilde alle vlaggen voor de airborne herdenkingen 16 september weghalen, uit respect voor alle militairen en slachtoffers. Ook verkeersveiligheid speelde daarbij een rol. Wegbeheerders kunnen aansprakelijk worden gesteld als er ongelukken gebeuren door verkeersonveilige situaties.

Omgekeerde vlaggen langs de weg in Vroomshoop.

Beide provincies gingen in eerste instanties coulant om met de omgekeerde vlaggen die op steeds meer plekken langs de weg verschenen. Alleen wanneer de situatie echt gevaarlijk was, werd ingegrepen. Nu het weer onstuimiger wordt en vlaggen sowieso al los beginnen te raken, is dat niet langer verantwoord.

Geen risico lopen

Mochten er ongelukken gebeuren, dan is in eerste instantie de veroorzaker ervan aansprakelijk. Dat zijn de boeren en andere demonstranten die hun ongenoegen uiten middels de omgekeerde vlaggen. Wanneer echter niet valt te achterhalen wie de vlaggen daar heeft opgehangen, dan is de wegbeheerder aansprakelijk, in het geval van de N-wegen de provincie dus.

De gevolgen kunnen groot zijn, bijvoorbeeld wanneer een vlag tegen een voorruit van een auto waait, of in het gezicht van een motorrijder of fietser. Dat risico willen de wegbeheerders niet lopen, dus worden nu de vlaggen verwijderd. Overijssel verwacht begin oktober de klus geklaard te hebben. Ook Gelderland denkt dat half oktober alle vlaggen zijn neergehaald.