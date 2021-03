Omtzigt gaat in Twente hard over Hoekstra heen: drie keer zoveel stemmen

Nog niet alle gemeenten hebben de volledige uitslag per kandidaat bekendgemaakt. Elf van de veertien Twentse gemeenten hebben die uitslag inmiddels wel. En daaruit blijkt dat Omtzigt in elf gemeenten in totaal 37.010 stemmen heeft gehaald. Lijsttrekker Hoekstra kreeg in die gemeenten 10.906 stemmen.

Landelijk wint Hoekstra

Het is echter onwaarschijnlijk, dat Omtzigt in de totale landelijke uitslag meer stemmen haalt dan Hoekstra. Uit een steekproef van RTL Nieuws in zeventig gemeenten blijkt Hoekstra de meeste stemmen te krijgen. In die gemeenten stemden bijna 170.000 mensen op het CDA, Hoekstra kreeg er 72.036, Omtzigt 61.380.

Thuisvoordeel en toeslagenaffaire

Omtzigt profiteert dus vooral van zijn thuisvoordeel in Twente én de Achterhoek. In Berkelland bijvoorbeeld kozen 2564 CDA-stemmers voor de Enschedeër, terwijl Hoekstra 1667 kiezers achter zich kreeg.

Vooraf was de verwachting al dat Omtzigt ook veel kiezers achter zich zou krijgen vanwege zijn rol in de Toeslagenaffaire. Dankzij onder anderen hem kwam de affaire boven tafel en is er nu een compensatieregeling voor de gedupeerde ouders.

Stemmenkanon

Dat Omtzigt een stemmenkanon is voor de christendemocraten is al jaren duidelijk. Vier jaar geleden kreeg hij ruim 97.000 voorkeurstemmen. Dat lijken er dit jaar meer te worden, nu hij in 70 van de 352 Nederlandse gemeenten al ruim 60.000 stemmen kreeg.

De volledige officiële verkiezingsuitslag wordt op 26 maart bekendgemaakt. In aanloop daar naartoe maken steeds meer gemeenten de volledige uitslag per kandidaat bekend.