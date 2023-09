Geldnood nekt opvang Oekraïense vluchtelin­gen bij Twentse gastgezin­nen

Door de aanhoudende oorlog in Oekraïne stijgt het aantal vluchtelingen in Nederland. Er is snel meer opvang nodig, zegt demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken). Twentse gastgezinnen haken af, meldt stichting NUTwente. Ze houden het financieel niet meer vol.