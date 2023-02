Ondergrondse afvalcontainers verdwijnen uit de binnenstad, wat vinden de ondernemers daarvan?

Margriet is een van de 40.000 laaggelet­ter­den in Enschede: ‘Stuur je kinderen niet naar bed met een filmpje’

ENSCHEDE - Je bent 56 jaar en kunt niet goed lezen en schrijven. Dat is in deze tijd verrekte lastig, vertelt de Enschedese Margriet Holters. Daarom, in deze week van de Nationale Voorleesdagen: vijf tips van een laaggeletterde.

