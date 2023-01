Onderzoek naar vervuiling in Hengelose tuinen met PFAS na de F-16-crash in 1992

HENGELO - De gemeente Hengelo laat bodemonderzoek doen in tuinen van woningen in de Dinant Dijkhuisstraat en Paul van Kempenstraat in de Hasseler Es. Recent zijn hier verhoogde concentraties van de gevaarlijke stof PFAS aangetroffen. De stof is mogelijk afkomstig van schuim dat in 1992 is gebruikt bij het blussen van branden na de crash van de F-16 op de Hengelose woonwijk.

PFAS kunnen schadelijk zijn voor mens en natuur. De stof is aangetroffen in de openbare ruimte in dit deel van de wijk. In februari 1992 stortte hier een F-16 straaljager neer. Als door een wonder is bij de crash niemand gewond geraakt.

Om de brand te blussen is blusschuim gebruikt waarin de chemische stoffen PFAS zaten. De vondst van de stof is voor de gemeente aanleiding bodemonderzoek te doen in 24 tuinen.

24 tuinen

Uit gegevens van de gemeente blijkt dat er in 1992 in 24 tuinen mogelijk blusschuim is terechtgekomen. Bewoners zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst om meer informatie te krijgen over het bodemonderzoek en om al hun vragen te stellen en zorgen te delen. Het bodemonderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door firma Poelsema. Het onderzoek is niet verplicht.

PFAS zijn chemische stoffen die gebruikt worden in allerlei industrieën. Ook als blusmiddel. Ze zijn namelijk water- vuil- en vetafstotend. Deze stoffen zitten ook in bijvoorbeeld antiaanbakpannen en cosmeticaproducten. In Hengelo zat deze stof bij de F-16 crash dus in het blusmiddel. PFAS breken niet af in het milieu en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier.

Gezondheidsrisico's

Of mensen ziek worden van PFAS hangt af van hoeveel die ze in de loop van de tijd binnenkrijgen. Ze worden er niet meteen ziek van, maar het is beter om er zo weinig mogelijk van binnen te krijgen. Als mensen lange tijd kleine beetjes binnenkrijgen, kunnen nadelige effecten optreden. Op dit moment is er nog niets te zeggen over mogelijke gezondheidsrisico’s.

Dit hangt af van de resultaten van het bodemonderzoek. Uit het onderzoek moet blijken of er sprake is van verhoogde waardes PFAS in de bodem. Dit kan aanleiding zijn voor extra onderzoek of dat de grond schoongemaakt moet worden (sanering). Het is nog niet bekend wanneer de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Volledig scherm De motor van de F-16 na de crash, brandweerlieden zijn bezig met blussen. © George Nusmeijer