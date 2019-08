Onderzoek naar viervoudige moord in Enschede leverde stapels bewijs op

112 Ongeval met ambulances met spoedtrans­port op Zuiderval in Enschede

15 augustus ENSCHEDE - Hulpdiensten zijn donderdagavond rond 19.00 uur uitgerukt voor een aanrijding op de Zuiderval in Enschede. Ter plaatse bleken twee ambulances die met spoed onderweg waren naar Groningen, in botsing te zijn gekomen met een auto. Eén ambulance met spoedtransport is inmiddels onderweg naar Groningen.