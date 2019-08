Onderzoek naar viervoudige moord waarbij Arnhemmer omkwam leverde stapels bewijs op

Einde van een tijdperk: Welberg ABTB in Lonneker stopt ermee

9:32 LONNEKER - Hij was graag nog een paar jaar doorgegaan, maar het gaat lichamelijk niet meer. Johan Welberg, van Welberg ABTB in Lonneker, stopt binnenkort. De winkel, een begrip in de regio, verdwijnt na 129 jaar.