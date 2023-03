Onderzoek rond metaalmiljonair Mike de W. breidt zich uit: medebestuurder MRT in Enschede verdacht van witwassen

Filmmaker Mari Soppela brengt in ‘It's raining women’ het glazen plafond in beeld in Enschede

Geen betere dag om je film over het glazen plafond te lanceren dan internationale vrouwendag, vindt Mari Soppela. Haar documentaire It’s raining women gaat op 8 maart in dertien Nederlandse filmtheaters in première. Ook in Enschede is de film te zien.