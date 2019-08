Onderzoek Universiteit Twente: ‘Nederland kwetsbaar voor hackers’

Video Grote schuur­brand aan Doctor Lovink­straat in Enschede

17:58 ENSCHEDE - Achter een woning aan de Doctor Lovinkstraat in de Enschedese wijk Stadsveld is dinsdagmiddag een schuur in de brand gevlogen. De brand ontwikkelde zich snel. Een persoon ademde rook in, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.