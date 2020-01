Onderzoek wijst uit: ‘Hoe knapper Airbnb-host, hoe duurder de woning’

Hennepkwe­ke­rij opgerold in flatgebouw in Enschedese wijk Twekkeler­veld

12:25 ENSCHEDE - De politie heeft donderdagochtend een hennepkwekerij ontdekt in een flatgebouw aan de Zonstraat. Er zijn zo'n 350 planten gevonden in het gebouw in de Enschedese wijk Twekkelerveld. Er is nog niemand aangehouden.