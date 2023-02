Onderzoekje: hoe zit het thuis in Enschede met het wappiegedrag rond de holocaust?

Vechten in een café? Deze vier Twentse steden voeren de zwarte lijst in, als ‘fantasti­sche stok achter de deur’

ALMELO/ENSCHEDE - In vier Twente steden komen gasten die zich misdragen in een horecagelegenheid binnenkort op een zwarte lijst. Dat zijn Enschede, Almelo, Hengelo en Oldenzaal. Horecaondernemers en politie juichen de maatregel toe. „Het is een fantastische stok achter de deur.” Het gaat om een afgeschermde website, waarop raddraaiers met naam en foto worden geregistreerd.

