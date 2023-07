Ongeluk op A35 bij Hengelo, vijftig minuten extra reistijd richting Almelo

Overname in Twentse zuivelwe­reld: Zuivelhoe­ve koopt zuiveltak van Boermarke

Zuivelhoeve in Twekkelo heeft de zuivelactiviteiten van Boermarke in Enschede overgenomen. Boermarke gaat zich volledig richten op de productie van vegan producten, van yoghurt en vla tot kaas en ijs. Boermarke is in de achterliggende jaren fors gegroeid in plantaardige producten.