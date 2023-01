Ongewenste bezoeker verschanst zich op toilet in Almelose bibliotheek, politie komt in actie

Personeel van lunchroom Feijn, dat op de begane grond van de bibliotheek is gesitueerd, herkende de ongenode gast die rond het middaguur binnenliep. De man liep rechtstreeks naar de toiletruimte in het eetcafé en sloot zich daar op. Aangezien er geen einde kwam aan dit sanitaire bezoek en er bovendien geen contact met hem kon worden gemaakt werd de politie ingeschakeld. Agenten waren snel ter plekke en konden de man aanhouden.

Aangifte na mishandeling

Het incident staat niet op zich. De persoon in kwestie negeerde het pandverbod dat hem vorig jaar is opgelegd nadat hij enkele keren voor problemen had gezorgd in en rond de bibliotheek. Daarbij beledigde en bejegende hij om onduidelijke redenen bezoekers en personeel. Het is daarbij ook een keer tot een mishandeling gekomen waarbij een medewerkster in het gezicht werd gespuugd.