Ongewenste verspreiding van UT-kennis: ‘Niet naïef of paranoïde zijn’

Politie houdt brandende huurder van apparte­ment 11 aan Suriname­straat in Hengelo aan

De politie verdenkt een zwaargewonde bewoner van de flat aan de Surinamestraat in Hengelo ervan dat hij zelf een gasexplosie met uitslaande brand tot gevolg, heeft veroorzaakt. De man is in het ziekenhuis aangehouden. Zelf heeft hij daarvan niets meegekregen. Zijn bovenbuurvrouw raakte zwaargewond.