Rond deze ‘verborgen’ plas gaat Almelo 135 huizen bouwen: een ‘unieke wijk’, met ook plek voor woonwagens

ALMELO - De Parkbuurt heet de toekomstige wijk. Rond de Bleskolk, aan de noordkant van de stad, zijn 135 woningen gepland. Daarmee wordt de Almelo in noordelijke richting uitgebreid. Er is in deze waterrijke omgeving ruimte voor 500 extra huizen. „Een unieke woonwijk”, volgens wethouder Van Mierlo. Met mogelijk ook vier woonwagenstandplaatsen.

6 februari