Ontspoord adoptiekind Louc (19) uit Enschede slachtoffer van steekpartij in jeugdgevangenis

Louc Dorgelo woonde weliswaar in Enschede, maar werd geboren op Haïti, een straatarme eilandstaat in Caraïbische Zee. Hij werd geadopteerd en kwam naar Nederland. Van hieruit voerde hij in 2010 samen met zijn Nederlandse broertje actie voor de slachtoffers van de aardbeving in zijn geboorteland. Maar Louc Dorgelo nam bij zijn komst naar Nederland ook de geestelijke schade mee die hij als gevolg van verwaarlozing tijdens zijn eerste levensjaren opliep. Dat blijkt uit rapportages van deskundigen die in het kader van het strafproces na de overval op het tankstation in Enschede zijn geestesgesteldheid onderzochten. Volgens de deskundigen, die tal van stoornissen vaststelden, liet die schade hem op latere leeftijd ontsporen.