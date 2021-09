Onwerkelijke beelden uit Urk overschaduwen herdenking Twentse razzia

Treurig gesteld met cybervei­lig­heid in Twentse maakindu­strie

10 september ENSCHEDE - Vrijwel geen van de veertig Twentse maakbedrijven die meededen aan een vrijwillige check, heeft de cybersecurity op orde. Af en toe was er sprake van grote gaten in de beveiliging, soms van kleine tekortkomingen. Maar een muizengaatje in het IT-netwerk is vaak al voldoende voor grote schade.