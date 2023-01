Ook GroenLinks Overijssel wil stikstofdoelen eerder halen

Tandartsen­prak­tijk Seleman kan meer bieden op nieuwe locatie in Wierden, met speciale aandacht voor bangeriken

WIERDEN/ALMELO - Reamon Seleman (40) heeft veel ervaring met patiënten die angst hebben voor de tandarts. Soms zelfs zo erg dat ze al jaren niet meer zijn geweest. Binnenkort verhuist Seleman zijn tandartsenpraktijk in Wierden en dat biedt perspectief voor de angsthazen onder ons. Want zelfs een behandeling onder narcose is dan mogelijk een optie.

