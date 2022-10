Ook in Twente is corona bezig aan opmars: Oldenzaal en Losser springen eruit

In Oldenzaal werden afgelopen week relatief gezien de meeste coronabesmettingen in Twente geteld. Ook in Losser en Hof van Twente zag het RIVM relatief gezien veel nieuwe gevallen. Qua absolute aantallen zijn het de steden die erbovenuit springen. In Enschede werden net iets meer dan 400 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, terwijl in Oldenzaal ‘slechts’ 119 positieve test werden geregistreerd.