Ook privésituatie van beschoten advocaat Schol wordt door politie onderzocht

ENSCHEDE - De politie benadrukt dat in het onderzoek naar de beschieting van advocaat Philippe Schol nog met alle mogelijke scenario's rekening wordt gehouden, en er dus niet alleen aandacht is voor een mogelijke link met de afwikkeling van het faillissement van sportschoolketen Olympic Gym.

In dat faillissement is Schol curator. "We kijken natuurlijk naar zaken die in het zakelijke leven van het slachtoffer spelen", zegt politiewoordvoerster Chantal Westerhoff. "Maar alle mogelijkheden liggen nog open. Zo bekijken we bijvoorbeeld ook of er conflicten in de privésfeer zijn."

Buurtonderzoek

De centrale vraag in zowel het Duitse als Nederlandse onderzoek is: wie is er verantwoordelijk voor het schietincident? De Nederlandse politie hoopt dat er getuigen zijn die mee kunnen helpen met het beantwoorden van deze vraag. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen is er gisteren ook een buurtonderzoek gehouden in Glane, dat vlak bij de plek van de schietpartij ligt en waar buurtbewoners mogelijk de auto van de daders hebben gezien.

Hulzen

De patroonhulzen van de kogels die woensdagochtend op Schol werden afgevuurd zijn door de technische recherche teruggevonden op de Losserstrasse. Bij de zoektocht naar bewijs werd speurhond Milow van de politie Kleve ingezet, zo meldt de krant Westfälische Nachrichten. De hondengeleider vertrouwde de verslaggever van de 'Westfälische' toe dat de zoektocht, op de hulzen na, niets heeft opgeleverd.