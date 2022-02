Oost-Nederland heeft tot 2030 overlast van goederentreinen door vertraagde werkzaamheden in Duitsland

Fietser met karretje voor de hond erachter botst tegen auto in Glanerbrug: fietser gewond, dier met schrik vrij

GLANERBRUG - Een fietser in Glanerbrug is woensdagmiddag gewond geraakt en daarna naar een ziekenhuis overgebracht. De man had een aanrijding gehad met een auto. De fietser had een karretje achter zijn fiets met een hond erin. Het dier kwam met de schrik vrij en is thuisgebracht.

