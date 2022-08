Op bezoek bij ‘iconische’ Wunderland Kalkar: wat hebben Twentse eigenaren eigenlijk gekocht?

Nachtburge­mees­ter Annebel Bunt bedreigd met hamer in binnenstad: ‘Wat is er allemaal aan de hand in Enschede?’

ENSCHEDE - Annebel Bunt, nachtburgemeester van Enschede, is vorige week woensdag bedreigd met een hamer. Dat meldt ze op haar Facebookpagina. Naar aanleiding van het incident doet ze een boekje open. „Ik hoor steeds vaker verhalen van mensen die soortgelijke situaties meemaken op weg naar huis. Wat is er allemaal aan de hand in Enschede?”

26 augustus