Op de dag af 50 jaar geleden won Hennie Kuiper olympisch goud in München, 2 dagen na het bloedbad: ‘Hoe vreselijk ook, ik was daar niet mee bezig’

Al bijna vijftig jaar hanteert Hennie Kuiper een bekende ‘verdedigingstactiek’, dat sport en politiek niet samen moeten gaan. Dat sporters vooral sporters moeten zijn. Of het nou gaat om de Nederlandse voetballers, die over drie maanden meedoen aan het omstreden WK in Qatar, of de schaatsers die onder het toeziend oog van de Russische president Poetin toesloegen op de Winterspelen van Sotsji in 2014.