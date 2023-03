Op de valreep toch nog een campagnerelletje bij de Statenverkiezingen, want van wie is Overijssel?

Annette Nijhuis (52) terug in de politiek: BBB zet Haaksberg­se op plek 9

Annette Nijhuis (52) doet een gooi naar een zetel in de Provinciale Staten. De politica, die in het verleden in Haaksbergen wethouder en raadslid was, staat op plek 9 op de lijst van de BoerBurgerBeweging (BBB). Dat is gezien de verwachte opmars van die partij geen slechte plek.