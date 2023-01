Op Deadline Day kan alles: Zerrouki toch naar Feyenoord? Joa, joa...

Geheime opvangloca­ties tegen zere been CDA en VVD Haaksber­gen: ‘Relatie overheid en bevolking staat op het spel’

HAAKSBERGEN - De gemeente moet dit jaar 322 opvangplekken aanbieden voor Oekraïners, statushouders en vluchtelingen. Achter gesloten deuren is al gesproken over geschikte locaties. Inwoners worden later geïnformeerd. „Nu is niet het moment om locaties te delen.”

30 januari