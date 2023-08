Op deze plek in Enschede opent Ömer een tweede vestiging van broodjeszaak Délicieux

MET VIDEO Straat verandert in zandbak na leiding­breuk in Enschede

Zaterdagmorgen is een waterleiding geknapt aan de Vlierstraat in Enschede. Als gevolg hiervan stond een deel van de Vlierstraat en de Buurserstraat onder water. Ook is er door deze leidingbreuk veel zand op het wegdek terecht gekomen.