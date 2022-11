Op deze toffe locatie in Enschede wordt een gloednieuwe creatieve markt georganiseerd

MET VIDEO Sint beleeft met roetveeg­piet feestelij­ke rentree in Enschede: ‘Prachtig dat het weer kan’

Na zijn afwezigheid in 2021 en een defilé op afstand door alle corona-ellende vorig jaar, heeft Sinterklaas zaterdag op traditionele wijze zijn rentree gemaakt in Enschede. Met geroetveegde pieten aan zijn zijde vierde hij een uitbundig kinderfeest in de haven en de binnenstad. „Het is zó leuk dat dit weer kan.”

12 november