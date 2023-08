Op Hengelose camping Dalmeden mag je bouwen hoe je wilt

Big Bazar in Miro Center in Enschede van één op andere dag foetsie: ‘Ging plotsklaps’

Big Bazar in het Miro Center was van de een op de andere dag foetsie. De keten zelf is onbereikbaar en de pandeigenaar wil niets zeggen. Het filiaal op winkelcentrum Enschede Zuid is wel gewoon open.