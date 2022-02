Op N36 verongelukte Christiaan (34) was pas een half jaar getrouwd: ‘Verwacht nog ieder moment dat hij thuiskomt’

Brand op basis­school in Enschede: gebouw komende dagen dicht

ENSCHEDE - Op basisschool De Regenboog in de Enschedese wijk Stroinkslanden is woensdagmiddag brand uitgebroken. Er waren op dat moment kinderen van de peuterspeelzaal en begeleiders aanwezig, evenals docenten van de basisschool. Iedereen was op tijd buiten. Het schoolgebouw is de komende dagen noodgedwongen dicht.

9 februari