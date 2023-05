Op pad met statushouders langs Twentse bedrijven: ‘Mijn moeder zegt dat ik de techniek in moet’

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben, ook wel statushouders, mogen gewoon aan het werk in Nederland, maar in de praktijk blijkt dat lastig. Uit onderzoek van het CBS naar een groep vluchtelingen die in 2014 in Nederland kwam, blijkt dat 42 procent na vijf jaar een baan heeft. Dat percentage stijgt, al had corona een negatief effect op de arbeidsdeelname. Veel statushouders werken met een flexibel contract in de horeca of voor uitzendbureaus en juist daar vielen de hardste klappen.