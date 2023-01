Op zoek naar een bedrijf met hetzelfde dna kwam Kroeze Interieur uit bij MOprojects Groep in Vreden

Heracles-trai­ner John Lammers niet in paniek na nederlaag tegen PEC: ‘Spelers moeten ook kans op revanche hebben’

ALMELO - Heracles leek de dagen na de teleurstellende nederlaag tegen PEC Zwolle niet alleen op een voetbalteam. In de aanloop naar het treffen van vrijdagavond met MVV werd de ene na de andere praatsessie gehouden. „We moeten niet in paniek raken, maar we gaan wel een aantal knopen doorhakken.”

19 januari