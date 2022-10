Open brief Enschedese raadsfracties: vang structureel 500 asielzoekers op

open brief Vijf Enschedese raadsfracties roepen de gemeente in een open brief op om permanente opvang te regelen voor 500 asielzoekers.

De Enschedese gemeenteraad debatteert maandag opnieuw over de rol van Enschede in de problematiek rondom de Nederlandse asielopvang. De problematiek rondom de asielopvang is een onderwerp dat bij veel mensen in onze stad emoties oproept en de afgelopen jaren vaak heeft geleid tot heftige debatten. Voorafgaand aan het debat doen de Enschedese gemeenteraadsfracties van D66, VOLT, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren alvast een oproep aan het college. Onze oproep is om ook in Enschede structurele asielopvang te realiseren verspreid over meerdere kleine(re) locaties in onze stad.

Beleidskeuzes

Dat er een probleem is rondom het opvangen van asielzoekers in Nederland staat vast. Iedereen heeft de schrijnende beelden uit Ter Apel gezien waar vele avonden asielzoekers op straat slapen. De meeste mensen zijn het er mee eens dat de manier waarop Nederland met deze mensen omgaat Nederland onwaardig is. Het Enschedese college geeft regelmatig aan dat dit een probleem is van de landelijke overheid, veroorzaakt door beleidskeuzes uit het verleden. Deze oorzaak onderschrijven wij. Echter, dat houdt niet in dat wij als gemeente niet ons steentje zouden kunnen bijdragen om deze crisis te helpen oplossen.

Minder plekken

Gelukkig zijn er veel gemeenten in Nederland die bij willen springen. Zo neemt bijvoorbeeld ook Amsterdam meer asielzoekers op, en roept haar wethouder andere gemeenten op dit goede voorbeeld te volgen. Met de tijdelijke noodopvang bij Vliegveld Twente hebben wij in Enschede ook zeker een aandeel geleverd. Maar een tijdelijke opvang is slechts een tijdelijke pleister op een gapende wond. Ondertussen blijkt ook dat het aantal asielplekken in Nederland juist afneemt terwijl het probleem er in ons land niet minder op wordt.

Asielopvang en statushouders

Vaak wordt er gezegd dat Enschede al vluchtelingen opvangt en aan de ‘norm’ voldoet. Als het gaat om de opvang van statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, is dat inderdaad zo. Statushouders weten we in Enschede gelukkig goed op te vangen. Hier is ook een wettelijke verplichting voor, waar wij aan voldoen. Als het echter gaat om asielopvang van diegenen zonder verblijfsvergunning die gevlucht zijn voor oorlog en geweld en net als ieder ander een veilig en menselijk bestaan wensen, reageren we alleen op noodoproepen van het kabinet. En dan voor een periode van slechts enkele weken tot bij hoge uitzondering enkele maanden.

Laten we het goede voorbeeld geven

De nood voor meer opvangplekken is hoog en veel mensen zijn het ermee eens dat asielzoekers elke paar weken van locatie naar locatie verslepen mensonwaardig is. Wij vinden het belangrijk dat er structurele opvangplekken komen. Dit doen we vanuit mededogen, omdat we ons in willen zetten voor menswaardige opvang. Staatssecretaris Van der Burg heeft vorige maand aangegeven dat als iedere gemeente in Nederland per 10.000 inwoners 33 asielzoekers opneemt het probleem opgelost zou zijn. Voor Enschede zou dit dus ruim 500 asielzoekers zijn op een stad van ruim 160.000 inwoners. Wij doen daarom een oproep aan het college: zorg zo snel mogelijk voor structurele opvangplekken voor 500 asielzoekers, verspreid over meerdere kleinere locaties in onze stad, waar asielzoekers gehuisvest kunnen worden en deelnemen in de maatschappij in afwachting van hun asielprocedure.

Namens de Enschedese gemeenteraadsfracties van D66, VOLT, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren.