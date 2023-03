Open dag bij het dierenasiel in Enschede: dit is er te doen

Unieke kans voor beginnend filmmakers: eigen film in Concordia tijdens LiNK Filmfesti­val

Filmmakers in de dop opgelet: wie altijd al zijn of haar film voor publiek heeft willen presenteren in een filmhuis, krijgt nu de kans. Studievereniging LiNK houdt namelijk op maandag 27 maart het LiNK filmfestival in Concordia. De uitgelezen kans om te laten zien wat je in huis hebt als beginnend filmmaker.