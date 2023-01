Opening nieuwe speeltuingebouw Mekkelholt uitgesteld: gebrek aan bouwmateriaal

‘Vele honderddui­zen­den euro’s verdwenen’, justitie gijzelt directeur failliet zorgbureau uit Hengelo

HENGELO - Eigenaar Karen Balayan van het failliete bureau DKB Thuiszorg uit Hengelo is door justitie vastgezet omdat hij weigert inzage te geven in zijn boekhouding. Er zijn vele honderdduizenden euro’s uit zijn failliete bedrijf gehaald. Dat geld is nu spoorloos.

18 januari