Opkomst BoerBurgerBeweging in Twente en Achterhoek gaat ten koste van CDA

FvD en Volt scoren flink in Enschede, SP en GroenLinks leveren in

18 maart ENSCHEDE - Forum voor Democratie van Thierry Baudet is de grootste groeipartij in Enschede bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij stijgt met 5 procentpunt, 6,8 procent van de Enschedeërs hebben hun stem uitgebracht op Forum. Opmerkelijk is dat de PVV - afgezet tegen het landelijke beeld - relatief veel verliest in de grootste stad van Twente: 2,2 procentpunt.