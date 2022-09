Oplichter Donny S. uit Glanerbrug liet een spoor van vernielingen achter in Twente: OM wil hem drie jaar in de cel

Dalende bezoekers­aan­tal­len en stijgende gasprijs nekken Twentse musea: ‘360.000 euro voor energie, wie kan dat betalen?’

ENSCHEDE/VRIEZENVEEN - Eerst was er corona, nu de torenhoge energielasten. Voor de musea in de regio, doorgaans gevestigd in oude, moeilijk te verwarmen panden, wordt het een extreem lastig jaar. „Het kabinet moet iets doen, anders vallen we om.”

16 september