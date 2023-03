Opnieuw boompjes aan de Parkweg omvergereden

De hulpdiensten werden om kwart voor vijf opgeroepen voor een ongeluk op de Parkweg in Enschede. Daar bleek een auto vanaf de Volksparksingel meerdere bomen in de middenberm te hebben geramd. Zeker twee jonge bomen zijn omver gereden, een derde liep schade op. De auto is weggesleept.

De automobilist raakte gewond. Over de ernst van de verwondingen is niks bekend. Ook is onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Wel is is bekend dat er op de singels geregeld hard wordt gereden, politie-onderzoek moet uitwijzen of dat hier ook het geval was. Op het stuk langs het Volkspark, tussen de Westerval en de Tubantiasingel, worden vaker bomen omver gereden. De weg maakt daar bocht waardoor, zeker bij hoge snelheden, de kans bestaat dat de automobilist de macht over het stuur verliest.