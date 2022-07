Opnieuw brand in Enschedese flat, bewoners woest op verhuurder: ‘Ik vind het hier doodeng’

Ik was er helemaal van in shock, vertelt bewoonster Jacqueline Stap. „Dit verwacht je toch ook niet? Een tweede brand in zes maanden tijd.”



In januari zorgde een scooterbrand in de portiek van het flatgebouw aan de Thomas de Keyserstraat voor enorme schade. En zondagavond was het dus opnieuw raak.



Jacqueline Stap: „Rond etenstijd ging ineens de rookmelder af in het leegstaande appartement hierboven. De vloer stond in de fik, maar de brandweer was er gelukkig snel bij.” Een relatief kleine brand met grote gevolgen. „Ik vind het hier doodeng. Mijn kleinkinderen mogen niet meer logeren en ik heb mijn vluchttas al klaarstaan.”