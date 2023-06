Opnieuw is het raak op de plek in Hengelo waar vorig jaar de 14 -jarige Helena om het leven kwam

Minderjarige

Wat zich precies heeft afgespeeld deze dinsdag is nog niet duidelijk. Bekend is dat de jonge fietsster in botsing is gekomen met een personenauto en daarbij zwaargewond is geraakt. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. Er was ook een traumahelikopter ter plaatse, maar het minderjarige slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. „De betrokken bestuurder is ter plaatse opgevangen en heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen, net als getuigen van het ongeluk”, zegt een woordvoerder van de politie.