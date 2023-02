Opnieuw lukt het Twente miljoenen los te peuteren in Den Haag: 25 miljoen euro voor deze drie doelen

Het is Twente opnieuw gelukt om tientallen miljoenen euro’s binnen te halen uit Den Haag. Net als in 2019 sluit Twente een zogenaamde Regiodeal met het Rijk en daarvoor krijgt Twente 25 miljoen euro. Daarmee wordt niet alles gehonoreerd wat gevraagd is.

Twente vroeg 34,9 miljoen euro en krijgt dus een groot deel daarvan. Het geld is bedoeld voor het versterken van het bedrijfsleven, voor innovaties in de zorg en voor het inzetten van talent in Twente. Het blijft niet bij de investering van 25 miljoen euro. Overheden in Twente, de provincie, bedrijfsleven, zorginstellingen en onderwijs betalen ook mee.

Oorspronkelijk zouden Twente en de provincie 15,5 miljoen euro meebetalen en zou vanuit het bedrijfsleven, zorginstelling en onderwijs ook nog eens 48 miljoen euro komen. Maar over die bedragen wordt opnieuw onderhandeld, nu de Rijksbijdrage zo’n 10 miljoen euro lager uitvalt.

Het is wel bijzonder dat het Twente gelukt is opnieuw een deal te sluiten. Er was namelijk veel belangstelling uit het hele land. Er was 284,2 miljoen euro te verdelen, maar veel meer aangevraagd. De aanvraag voor deze regio is gedaan door de Twente Board, waarin de veertien Twentse gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs zijn vertegenwoordigd.

Al eerder 30 miljoen uit Den Haag

In 2019 lukte het om de eerste Regiodeal Twente rond te krijgen. Toen met een bijdrage van 30 miljoen euro uit Den Haag en een totale investering van 150 miljoen euro. Die investering was vooral bedoeld voor het economisch sterker maken van Twente via de hightechmaakindustrie.

Geluk in Twente als basis

Bij de nieuwe deal is vooral gekeken naar het zogenoemde Bruto Twents Geluk. Die nieuwe manier van kijken introduceerde de Twente Board begin dit jaar. Vooral het geluk en de brede welvaart van Twentenaren is belangrijk bij het bepalen van het beleid. Want, zo stelt de Twente Board, als mensen gelukkig zijn wordt dat vanzelf zichtbaar in de economie omdat mensen bijvoorbeeld harder werken.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar het Bruto Twents Geluk heeft de Twente Board (waarin overheden, ondernemers en onderwijs samenwerken) drie grote opgaven bepaald waarin het de komende jaren wil investeren en die dus de basis vormen voor de nieuwe Regiodeal.

Sterk bedrijfsleven voor banen en inkomen

Belangrijk punt voor mensen is baanzekerheid en inkomen. Daarvoor is een sterk bedrijfsleven dat de banen biedt van groot belang. Daarom wordt in het miljoenenplan fors ingezet op versterken van het Twentse bedrijfsleven. Onder meer door verduurzaming en eigen energievoorzieningen, waardoor ze minder last krijgen van de energiecrisis.

Tekort aan personeel

De tweede opgave richt zich op het toenemend tekort op de arbeidsmarkt. Iedereen die kan werken is de komende jaren hard nodig, stelt Twente Board-voorzitter Wim Boomkamp. Onder meer omdat de komende zeven jaar 20 procent van de beroepsbevolking met pensioen gaat. En de instroom van nieuw personeel blijft achter.

Zorg toegankelijk houden

Tot slot wil de regio een flinke slag maken om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen. Die staat op dit moment zwaar onder druk. Door de toenemende vergrijzing, met name in de kleinere gemeenten, en door tekorten aan zorg- en welzijnspersoneel. Zorg op afstand en innovaties moeten zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.