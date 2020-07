‘Oppas-opa’ uit Oosterbeek heeft spijt van aanranden 10-jarige in Enschede

Kaart: bekijk hier het aantal coronabe­smet­tin­gen per gemeente in deze regio

28 juli ENSCHEDE - In de regio Twente zijn de afgelopen twee weken 12 mensen positief getest op Covid-19. Zo blijkt uit cijfers van het RIVM. In de Achterhoekse gemeente Oost-Gelre werd eveneens iemand positief bevonden, wat het totaal in het verspreidingsgebied van deze krant brengt op 13 nieuwe coronagevallen in de afgelopen twee weken. Landelijk gezien kwamen er de afgelopen week 1329 besmettingen bij, opnieuw een flinke stijging.