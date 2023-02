Oprichter Trui Bolscher van Enschedese Stichting Humanitaire Hulp Syrië: ‘Dit is nog maar het begin’

Alle ogen zijn gericht op Turkije en de gevolgen van de zware aardbeving, maar de ellende na de aardschok is in Syrië evenmin te overzien. Trui Bolscher van de Enschedese Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) is aangeslagen. „Er zijn geen woorden voor.”

„De situatie in Syrië is al verschrikkelijk en dan komt dit er nog bovenop”, zegt Bolscher, medeoprichster van de Enschedese hulpstichting. Zij begon tien jaar geleden met Ido Al Aido de stichting om ondersteuning te bieden aan de bevolking van Noord-Syrië. Inmiddels hebben zij twee gezondheidscentra opgezet in de provincie Aleppo.

Angst en paniek

Toevallig was Al Aido in het Turkse Gaziantep om daar te helpen met de centra in Aleppo. Gaziantep is het epicentrum van de aardbeving, die met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter een enorme verwoesting aanrichtte in Turkije, Syrië en Libanon.

De beving zorgde voor een chaotische ochtend voor Al Aido, met veel angst en paniek. „Na de eerste beving vluchtte iedereen naar buiten, de sneeuw in. Samen met mijn moeder en vijf anderen stapten we in de auto. Overal stonden files dus ben ik uiteindelijk op een grote parkeerplaats gaan staan bij een supermarkt.”

Hoe groot de paniek was bleek daar wel op die parkeerplaats.