Oproep nabestaanden gesneuvelde militairen stelt boeren voor dilemma: ‘Ons signaal is ook een noodkreet’

Paaldansen bij Enschedese Studio Nienke is niet voor mietjes: ‘Ik heb een half jaar lang blauwe voeten gehad’

De neonlichten kleuren paars en roze, I Put A Spell On You van Annie Lennox galmt door de speakers en het is zwoel warm. Studio Nienke is voor veel vrouwen een veilige plek voor het omarmen van hun vrouwelijkheid en de ontwikkeling van kracht en flexibiliteit.