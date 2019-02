Oproep notaris bij gebrek aan wettelijk houvast: ‘Regel digitale erfenis in testament’

ENSCHEDE - Omdat techbedrijven als Google veel privacygevoelige gegevens opslaan, moet je vastleggen wat er na je dood mee moet gebeuren. „Zet het in je testament. Wettelijk is er namelijk niets geregeld.”

Nederlanders moeten voor hun dood bepalen wat er na hun overlijden met hun digitale gegevens gebeurt. Dat zegt Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen en autoriteit op het gebied van de ‘digitale erfenis’. „Regel dat in een testament, net zoals je laat vastleggen wat er na je overlijden met je woning of vermogen moet gebeuren. Mensen die zeggen dat ze er ‘na hun dood toch geen last meer van hebben’, moeten zich realiseren dat hun nabestaanden dat wel hebben.”

Onderzoek

Onderzoek van deze krant liet vorige week zien dat internetgigant Google enorme hoeveelheden data van gebruikers opslaat. Locatiegegevens, zoekopdrachten, aankopen, foto’s: de hele digitale levenswandel staat op de servers van het Amerikaanse bedrijf.

Maar als die gebruiker overlijdt, zegt Van der Geld, verandert er niets aan de gegevens die door bedrijven zijn opgeslagen. „Ik noem het wel eens online voortleven. Het is zelfs niet wettelijk geregeld wie er na het overlijden toegang toe kan krijgen. Wel zijn er bepaalde diensten, zoals Twitter en LinkedIn, die het voor nabestaanden mogelijk maken om een account te verwijderen. Maar dat is een ingewikkelde procedure, waarbij door nabestaanden veel informatie moet worden aangeleverd.”

Gestolen identiteit

Nu er nog niets wettelijk bepaald is, en veel mensen nog niets hebben laten vastleggen, ontstaan er na het overlijden regelmatig problemen. „Iemand kan er met je identiteit vandoor gaan en je nabestaanden komen je op internet de hele tijd tegen. Maar we creëren ook een enorm digitaal kerkhof met persoonsgegevens, waar we geen controle meer over hebben. Ik ben er voorstander van dat dit wordt opgeruimd.”