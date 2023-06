Optie op kavel, en dan toch weer teruggeven: ook op Marskant hebben ze last van crisis op woningmarkt

met foto's Met deze romanti­sche wandeling in Haaksber­ger­veen kom je alles te weten over een schaapskud­de: ‘De leidgeit heeft een bel en gps’

Wandelen met een groep, weetjes over het Haaksbergerveen, ontmoeting met de herder en diens kudde, lunchen in het veld, lekker ‘zennen’. Dat zijn de ingrediënten van een gezamenlijk project van het IVN Haaksbergen en de Stichting Schaapskudde Haaksbergen (SSH): met een gids op zoek naar de schaapskudde. Afgelopen zondag was de primeur.