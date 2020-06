Orkest Phion na lockdown eindelijk terug op het podium: ‘Ik weet weer dat ik besta’

Op zoek naar mooie spullen via de vintagekle­ding­rou­te: ‘Het lijkt wel alsof iedereen opruimt’

10:11 ENSCHEDE - Omdat er hoogstwaarschijnlijk pas in november weer een Heerlijcke Vintage-markt in de Enschedese Performance Factory is zetten de organisatoren Alda Assink en Ina Oonk een route uit langs veertien winkeltjes met vintagekleding. Een fikse tocht. „Op de fiets doe je er een paar dagen over.” Assink en Oonk hebben zelf vintagekledingwinkels in Twente.